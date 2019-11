Il Brescia specifica: "Cellino? Parole fraintese"

All’indomani della pesante sconfitta contro la Roma, che ha lasciato il Brescia all’ultimo posto della classifica, in casa delle Rondinelle tiene banco la frase “shock” ("Balotelli è nero, ma sta lavorando per schiarirsi") con la quale il presidente Massimo Cellino ha provato a chiudere il caso riguardante Mario Balotelli e la sua esclusione dai convocati per la partita dell’Olimpico dopo essere stato allontanato dall’allenamento di giovedì da parte del tecnico Grosso.

Il clamore sui social e non solo è stato immediato, ma la società ha provato a stroncare le polemiche attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, nel quale si specifica che le dichiarazioni di Cellino erano "evidentemente una battuta a titolo di paradosso e palesemente fraintesa".

La dichiarazione, si continua a leggere, è stata “rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso".

SPORTAL.IT | 25-11-2019 20:30