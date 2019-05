Il Brondby è pronto a riprendersi Norgaard

Christian Norgaard potrebbe tornare in Danimarca in estate. Il direttore sportivo del Brondby, Ebbe Sand, in un'intervista a tipsbladet.dk ha parlato del centrocampista classe 1994 in toni lusinghieri: "Ha fatto molto bene da noi, è un giocatore fantastico".

"Lo considero uno dei nostri, lo teniamo sempre d’occhio. Sicuramente ci piacerebbe se vestisse di nuovo la nostra maglia, anche se la decisione spetta al ragazzo. Siamo consapevoli della situazione che sta vivendo".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 16:07