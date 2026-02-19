Il bronzo dell'Italfondo: la felicità di Pellegrino, Barp e Carollo

Una medaglia era l’obiettivo, due il sogno. Federico Pellegrino, che lascerà con due argenti e due bronzi, e Elia Barp hanno lo hanno trasformato in realtà allo stadio del fondo di Lago di Tesero, in val di Fiemme, dove sono stati assegnati gli ultimi titoli a squadre dello sci nordico di questi giochi invernali Milano Cortina, chiudendo al terzo posto la sprint. “Il pubblico ci ha dato una spinta in più”, dice Pellegrino. “Il piano A l’avevano già realizzato, abbiamo completato il B, nonostante le cose che possono andare storte in una gara a quattro sono di più”, aggiunge. Circa un possibile prolungamento della carriera, poiché i prossimi giochi invernali sono in Francia, sorride: “Andrò a fare tanto tifo – promette – con questa medaglia posso chiudere la carriera in pace”. Grande gioia anche per Barp, di 12 anni più giovane: “Sapevamo di potercela fare perché sulla carta siamo tra le squadre più forti in questa disciplina, ma è sempre difficile portarla a casa”.