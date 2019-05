Il Brunico si rinforza in difesa

I vice campioni della AHL dell' HC Val Pusteria Lupi hanno messo sotto contratto due difensori di qualità come Tobias Brighenti e Roland Hofer. Tobias Brighenti arriva dai Rittner Buam mentre Hofer dai Wittpal Broncos Weihenstephan. Entrambi sono stati giocatori importanti nei loro rispettivi team. Hofer, che ha già vinto una Alps Hockey League con i Rittner Buam nel 2017, ha raccolto 12 punti in 32 partite con i Broncos nell'ultima stagione. Stesso numero di punti (12) per Brighenti con i Rittner Buam.

Intanto i Lupi hanno confermato anche Gianluca March per la prossima stagione agonistica.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 18:24