Il budget cap non toglie il sonno a Binotto

Il budget cap "non è altro che un nuovo regolamento all'interno del quale stare e cercare di fare il meglio. Non limiterà la tecnologia e l'innovazione e toccherà a noi fare del nostro meglio davanti a queste nuove sfide". Sono le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ospite del Motor Valley Fest Digital 2020.

"Il budget cap è stato già implementato in vista del 2021 a 175 milioni di dollari ma si è discusso di ridurlo ulteriormente e di fronte a questa pandemia è nostro dovere ridimensionarlo ancora – ha aggiunto -. Si sta arrivando a un accordo per una riduzione a 145 milioni. Sul fatto che sia un limite allo sviluppo, alla tecnologia, all'innovazione, in Formula Uno ci sono sempre stati dei regolamenti, questo è un regolamento finanziario. I regolamenti sono dei limiti che ci si pone e la squadra migliore è quella che, all'interno di questi limiti, riesce a fare il prodotto più performante".

SPORTAL.IT | 14-05-2020 16:40