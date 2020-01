Il Burnley mette in crisi Solskjaer

Altro, clamoroso, passo falso del Manchester United. I Red Devils sono stati sconfitti, all'Old Trafford, dal Burnley per 2-0 (reti di Wood e Rodriguez). Una sconfitta che sta mettendo a rischio la panchina di Solskjaer. In tanti si aspettano un suo esonero.

"Dobbiamo ammettere che non abbiamo fatto abbastanza per vincere", le parole dell'allenatore dei Red Devils nel post match riportate dal The Sun. Da notare che il Burnley non vinceva all'Old Trafford da 58 anni.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 07:54