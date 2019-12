Il Cagliari abbatte la Sampdoria anche in Coppa Italia

Il Cagliari si aggiudica la seconda sfida settimanale contro la Sampdoria, battendo i blucerchiati per 2-1 in Coppa Italia dopo lo spettacolare 4-3 di lunedì scorso in campionato. E per i sardi la partita del giovedì inizia dove era finita quella di inizio settimana: da Alberto Cerri.

Dopo aver deciso la sfida di campionato dello scorso lunedì notte a tempo scaduto, stavolta il centravanti isolano va a segno già al 7', con un colpo di testa su iniziativa sulla fascia sinistra di Ragatzu. Nel prosieguo del primo tempo ci sono svariate occasioni sia per il pareggio (in particolare con Caprari) che per il raddoppio (la più importante è firmata da Lykogiannis), quindi i rossoblù vanno ancora a segno al 48' grazie al bel destro di Ragatzu su assist delizioso di Ionita. All'86' Gabbiadini dimezza il divario con un'elegante conclusione mancina su lancio di Vieira, ma ormai è troppo tardi.

La squadra di Rolando Maran approda ora agli ottavi di finale, dove affronterà l'Inter di Antonio Conte.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 22:56