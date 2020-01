Il Cagliari bussa a casa della Juventus

La difesa è stato il reparto più bersagliato dagli infortuni in casa Cagliari nella prima parte della stagione, ma il ds Carli è pronto a regalare a Rolando Maran rinforzi anche in attacco durante la finestra invernale di trattative al fine di restare in corsa per un posto in Europa.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', la Sardegna potrebbe infatti essere la nuova destinazione di Marko Pjaca, attaccante in uscita dalla Juventus per ritrovare fiducia e minutaggio dopo tre stagioni e mezzo che ne hanno fatto crollare le quotazioni.

Esterno d’attacco puro, Pjaca potrebbe trovare difficoltà nel 4-3-1-2 del Cagliari, ma i rossoblù sono pronti a puntare sulla voglia di riscatto del giocatore per dare più possibilità di scelte sul piano tattico a Maran.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 20:10