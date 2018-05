Il Cagliari deciderà a breve il tecnico per la prossima stagione dopo l'addio di Diego Lopez. Il presidente Giulini, secondo indiscrezioni riportate da Sportmediaset, avrebbe contattato l'ex allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic, in pole position per la panchina rossoblu.

Restano in ogni caso apertissime le opzioni per Davide Nicola, Roberto De Zerbi e Ivan Juric.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 11:10