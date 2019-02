Il Cagliari continua a perdere pezzi. "Cerri si è fermato anche oggi, Romagna lo convoco ma difficilmente sarà utilizzabile" fa sapere il tecnico della formazione isolana Rolando Maran.

Il Parma è un brutto cliente: in trasferta ha vinto più di una volta e fatto soffrire anche la Juventus. "Ha vinto più lontano dal 'Tardini' che in casa, la dice lunga sulle caratteristiche di una squadra che parte col baricentro basso e poi ti attacca con le ripartenze – evidenzia Maran -. Noi dobbiamo attaccare e difendere in undici, col coltello fra i denti, sapendo che ogni pallone è importante. Abbiamo bisogno di una partita di altissimo livello. Per la voglia che abbiamo dentro può diventare una gara complicata, dovremo essere bravi a leggere le fasi e le transizioni. Concedere troppe ripartenze al Parma sarebbe pericoloso",

SPORTAL.IT | 15-02-2019 13:35