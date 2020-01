Il Cagliari corre ai ripari: due difensori nel mirino

Dopo la sonora sconfitta per 4-0 subita dalla Juventus, il Cagliari ha deciso di intervenire sul mercato per ingaggiare un difensore.

Al momento i nomi caldi sono due: Tonelli e Juan Jesus. Il primo, ai margini del progetto di Gennaro Gattuso, è seguito anche da Sampdoria e Lecce.

L'ex interista, invece, oltre ai sardi piace anche alla Fiorentina che però vuole prima intervenire a centrocampo e in attacco (Cutrone in pole). La richiesta della Roma per cederlo è di circa 8 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 15:42