Il Cagliari dà il benvenuto a Bradaric

Nuovo acquisto in casa Cagliari. La società isolana ha infatti annunciato l'arrivo di Filip Bradaric, centrocampista proveniente dal Cagliari. Ecco il comunicato con cui i rossoblù hanno dato il benvenuto al neoarrivato, vice campione del mondo agli ultimi Mondiali di Russia 2018:

"Il Cagliari Calcio – si legge nella nota – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'HNK Rijeka le prestazioni sportive del calciatore Filip Bradarić. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2023".

"Nato a Spalato l'11 gennaio 1992 – prosegue il comunicato -, Bradarić è cresciuto nelle giovanili dell'Hajduk. Dopo una stagione in prestito all'NK Primorac Stobrec, nel 2013-14 è tornato alla base, totalizzando in due anni 48 presenze, con 3 gol e 5 assist. Nel 2015-16 il passaggio al Rijeka, dove ha conquistato il double campionato-coppa nazionale nel 2016-17. Con la maglia del club istriano, con cui ha giocato anche l'Europa League e indossato la fascia di capitano, il suo bilancio è di 132 partite, 8 gol e 15 assist. Vice campione del Mondo, ha esordito in Nazionale nel novembre del 2016, dove ha sinora collezionato 5 gare".

Segue un riassunto della caratteristiche del giocatore: "Mediano centrale completo nelle due fasi, buona tecnica, fisico imponente, Bradarić è un giovane frutto di una scuola, quella croata, tradizionalmente fertile in fatto di centrocampisti. Ora il ragazzo di Spalato potrà mettere a disposizione del Cagliari tutto il suo talento, la personalità e l'esperienza accumulata anche a livello internazionale. Dobrodošao, Filip!".

SPORTAL.IT | 03-08-2018 22:10