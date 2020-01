Il Cagliari ha scelto il rinforzo per la difesa

Le ultime due sconfitte non hanno raffreddato in casa Cagliari l'entusiasmo per l'ottimo girone di andata. Per restare in quota in classifica, però, e sognare un posto in Europa, serve puntellare l'organico alla luce dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Rolando Maran.

Il primo obiettivo del ds Marcello Carli è rinforzare la difesa, che ha dovuto fare a lungo a meno di capitan Ceppitelli. Il nome prescelto dal ds dei rossoblù è quello di Lorenzo Tonelli, che ha lavorato con Carli a Empoli. Tonelli è attualmente al Napoli, dove non è però mai stato preso in considerazione da Carlo Ancelotti e la musica non sembra poter cambiare nella gestione Gattuso.

Il Cagliari è pronto a provarci: l'obiettivo è chiudere l'affare in tempi brevi.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 19:37