Il Cagliari in crisi non scarica Maran

Rolando Maran rimane saldo sulla panchina del Cagliari. Lo ha garantito il direttore generale della società isolana, Mario Passetti, andando almeno per il momento a zittire le voci di un possibile esonero.

I rossoblù hanno ottenuto solo un punto nelle ultime cinque giornate e non vincono dal 26 dicembre, quando fu il Genoa a cadere alla Sardegna Arena. Il momentaccio della squadra però non indurrà il Cagliari a cambiare allenatore.

"Il momento è duro, ma il nostro modo di lavorare è quello di cercare di trovare soluzioni e non colpevoli – ha spiegato Passetti a 'Sky Sport' -. L'allenatore non è in discussione e la proprietà l'ha già ribadito diverse volte. Tutta la società sta lavorando per preparare al meglio la partita con il Parma, tutti assieme ne verremo fuori".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 23:05