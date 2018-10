Il Cagliari manda ko Pippo Inzaghi

Il Cagliari ha battuto per 2-0 il Bologna nel primo anticipo della ottava giornata di campionato. I sardi si sono imposti per 2-0 sulla squadra di Filippo Inzaghi grazie alle reti di Joao Pedro e Pavoletti, e in classifica salgono così a quota nove punti. I felsinei incappano nel loro quinto ko e restano fermi a sette punti: fuori casa la squadra di SuperPippo ha perso i suoi ultimi tre match.

Partita bloccata e con pochi spunti, decisa dai colpi di testa di Joao Pedro al 22' e di Pavoletti al 68'. L'ex Genoa porta a tre reti il suo bottino. Il Bologna non riesce mai a rendersi veramente pericoloso: i pochi tentativi sono disinnescati da Cragno.

Tra i sardi ottime prove anche di Castro, autore di due assist, e di Bradaric a centrocampo.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 17:20