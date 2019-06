Il Cagliari pesca dall'EuroAtalanta

Il Cagliari punta a rinforzarsi in vista della prossima stagione e per farlo ha puntato gli occhi su un centrocampista dell'Atalanta pronta a vivere la prima, storica avventura in Champions League.

Da Bergamo potrebbe infatti partire alla volta della Sardegna Luca Valzania, promettente mediano classe 1996 che nella passata stagione ha contribuito alle sorti della Dea fino a gennaio (poi si è trasferito al Frosinone).

Scelto da Gasperini soprattutto nella rincorsa estiva all'Europa League, Valzania è un giocatore su cui i nerazzurri puntano soprattutto in prospettiva, mentre ora sono disposti a farlo nuovamente partire in prestito. E in tal senso in primissima linea c'è ora proprio il Cagliari.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 20:42