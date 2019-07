Il Cagliari prepara il colpo per l'attacco

Dopo la cessione di Barella all'Inter e gli innesti annunciati di Marko Rog e Nahitan Nandez per il centrocampo (per entrambi mancano solo gli ultimi dettagli), il Cagliari è pronto a rinforzare anche l'attacco con il possibile arrivo di Eder, attaccante visto per l'ultima volta in Serie A nella stagione 2017/18 proprio con la maglia dei nerazzurri, e attualmente in forza al Jiangsu Suning, club del campionato cinese.

Secondo quanto riportato dai media vicini alla società isolana, l'italo-brasiliano, tra i protagonisti di Euro 2016 con la maglia azzurra, avrebbe dato disponibilità preliminare al ritorno in Italia, aprendo alla possibilità di una sostanziale decurtazione dell'ingaggio.

I sardi offrirebbero a Eder un contratto di un anno, ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 10:56