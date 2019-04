Il Cagliari recupera i pezzi. Come si legge nella nota ufficiale, Cacciatore si è allenato con il gruppo.

Il comunicato: "Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini dove i rossoblù preparano la sfida di sabato sera contro la Roma allo stadio Olimpico. Prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione e a lavori di agilità. Poi spazio alla tattica: il gruppo ha svolto esercizi specifici sugli sviluppi difensivi di squadra. La seduta si è conclusa con una partita sui 70 metri.

"Fabrizio Cacciatore si è allenato regolarmente con la squadra; Lucas Castro ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro personalizzato per Ragnar Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento".

SPORTAL.IT | 24-04-2019 18:30