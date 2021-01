Il Cagliari rilancia per Pulgar: la riposta della Fiorentina

Dopo gli arrivi di Kokorin e Malcuit, il mercato della Fiorentina potrebbe essersi concluso, sia in entrata che in uscita. I dirigenti viola infatti, nonostante l’ultimo rilancio del Cagliari per Pulgar, sarebbero determinati a trattenere il centrocampista cileno.

Secondo Sportitalia la Fiorentina è pronta a rifiutare qualsiasi offerta per il calciatore “Ora siamo a posto, abbiamo completato la rosa e solo il campo ci giudicherà”, ha dichiarato il direttore sportivo Pradé.

