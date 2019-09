Il Cagliari ritrova Nainggolan

Un problema al polpaccio lo ha fermato per quasi un mese, ma ora Radja Nainggolan è pronto a tornare in campo: il centrocampista belga, infatti, è tra i due calciatori recuperati (assieme a Daniele Ragatzu) che l'allenatore degli isolani Rolando Maran ha reinserito in gruppo in vista della sfida di domenica contro l'Hellas Verona.

Il rientro di Nainggolan regala ulteriore ottimismo a un Cagliari che dopo aver iniziato male ha inanellato una serie di tre vittorie consecutive contro Parma (3-1 in trasferta), Genoa (3-1 in casa) e Napoli (clamoroso 1-0 in trasferta), ed è soprattutto quest'ultima a dare massima fiducia agli uomini di Maran, che attualmente occupano la quarta posizione in campionato a pari merito con il Torino e lo stesso Napoli.

SPORTAL.IT | 28-09-2019 09:42