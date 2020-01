Il Cagliari saluta Simone Pinna

Il Cagliari ha ceduto Simone Pinna all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e successivo contro-riscatto a favore del club isolano. Lo ha comunicato la società presieduta da Tommaso Giulini nel pomeriggio di giovedì.

"Il giovane difensore, classe '97, avrà ora la possibilità di misurarsi in un torneo impegnativo come quello cadetto e accumulare preziosa esperienza – questo il saluto della società sarda -. In questo primo scorcio di stagione con la maglia del Cagliari Simone ha esordito in Serie A e dimostrato le sue doti, facendosi trovare pronto quando all'occorrenza e' stato chiamato in causa".

SPORTAL.IT | 09-01-2020 16:31