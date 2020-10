Il Cagliari si consola con Ounas

Adam Ounas tornerà a giocare in Serie A: non con la maglia del Napoli ma con quella del Cagliari, grazie ad un blitz concretizzatosi proprio nel corso dell’ultimo giorno utile per concludere i trasferimenti.

La società azzurra ha reso nota la formula del trasferimento con questo comunicato apparso sul sito ufficiale: “Il Napoli ufficializza il trasferimento di Adam Ounas al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Formula che è esattamente la stessa di quella con cui l’esterno era stato ceduto al Nizza un anno fa: i francesi non hanno poi sborsato la cifra del riscatto, rispedendo l’attaccante a Castel Volturno.

Per trasformare l’acquisto in titolo definitivo, il Cagliari dovrà pagare 16 milioni più eventuali bonus.

OMNISPORT | 05-10-2020 22:20