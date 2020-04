Il calcio dopo il Coronavirus: la serie A potrebbe finire a settembre-ottobre

La serie A, quando ricomincerà, potrebbe proseguire fino anche ai mesi di settembre o ottobre prima della conclusione del campionato 2019-2020. Lo ha affermato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, in un’intervista rilasciata alla Rai e che andrà in onda in serata nel corso de ‘La Domenica Sportiva’, ma di cui è già circolata un’anticipazione.

“L’ipotesi di giocare fino a settembre-ottobre c’è”, ha spiegato il numero uno della Figc. “L’unico modo serio per gestire un’emergenza seria come questa è rappresentato dalla necessità di chiudere comunque le competizioni della stagione 2019-2020, e farlo nel corso di quest’anno”, ha aggiunto.

Intanto si studia quando effettivamente si potrebbe giocare a calcio, a partire dalle restanti partite della serie A. “Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi – ha rivelato Gravina -. Stiamo cercando di capire come gestire al meglio questa situazione”. E c’è una data al vaglio della Figc.

“Una data che abbiamo ipotizzato è quella del 17 maggio – ha anticipato il presidente della Federcalcio -. Siamo però perfettamente consapevoli che si tratti solo di un’ipotesi, quindi lo sottolineo ancora una volta”.

Il fatto che il campionato si possa protrarre fino all’autunno inoltrato risponde poi a una precisa esigenza: “Si tratta di una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20, ma anche la 2020-21“.

Già in un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ una settimana fa, Gravina aveva evidenziato l’esigenza di completare i campionati che sono stati sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo aveva anche fatto in risposta al ministro Spadafora.

“Dobbiamo definire le classifiche, senza invadere la stagione dell’Europeo. Andrà tutto chiuso entro maggio 2021, e abbiamo delle norme difficili da modificare. Stiamo studiando un piano salvacalcio“, aveva affermato.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 19:23