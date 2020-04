Il calcio dopo il Coronavirus ripartirà da Napoli: l'ipotesi della Lega

Dovrebbero essere Napoli e il San Paolo rispettivamente la città e lo stadio da cui far ripartire il calcio italiano. Ovviamente quando arriveranno i definitivi via libera per la ripresa dei lavori sul suolo nazionale, per quanto riguarda serie A e Coppa Italia. Lo afferma 'Repubblica', secondo cui le chiacchierate semifinali di Coppa Italia (che dovrebbero essere le prime partite disputate al termine del lockdown) potrebbero entrambe disputarsi nell'impianto di Fuorigrotta.

Il quotidiano romano ha riferito che la scelta del San Paolo sarebbe il frutto dell'ultima riunione che la Lega di Serie A ha tenuto in call conference a proposito dell'annoso tema della ripartenza del calcio. Juventus-Milan e Napoli-Inter sono già state individuate come i match che potrebbero riaprire le operazioni, in una sorta di prova generale prima di tornare a giocare anche la serie A.

Chiaramente il tutto avrà luogo solo in presenza delle adeguate garanzie di sicurezza, ma l'obiettivo che si sono prefissati i vertici del calcio italiano è chiaro: provare a organizzare le due partite in tempo per il 27 o 28 maggio, rigorosamente senza pubblico sugli spalti.

In quella occasione sarebbe anche collaudato il nuovo protocollo sanitario, indispensabile per poter quantomeno pianificare una ripresa anche della serie A. Decisivi saranno i prossimi giorni, in cui si attende che il Governo dia il definitivo via libera all'operazione.

Il sud Italia rimane la zona del Paese meno drammaticamente colpita dall'emergenza Coronavirus: questo è stato decisivo nella scelta di Napoli come sede delle prime partite destinate a giocarsi dal mese di marzo, ma potrebbe non essere finita qui.

La Federcalcio infatti sta valutando di spostare anche diverse partite di campionato in altrettanti stadi del sud, dove sarebbe garantita maggiore sicurezza per giocatori e staff delle squadre.

Il calcio prova a tornare gradualmente alla normalità, insomma. Anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

SPORTAL.IT | 18-04-2020 11:55