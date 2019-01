Il calcio italiano piange Egisto Pandolfini

Grave lutto per la Fiorentina e per tutto il calcio italiano. All’età di 92 anni è infatti venuto a mancare Egisto Pandolfini, ex calciatore dei Viola, in cui ha militato tra il 1944 e il ’46 e poi 1948 e il ‘52, ma anche della Roma, dove ha giocato tra il 1952 e il ’56.

Nato a Lastra a Signa nel 1919, centrocampista, Pandolfini ha anche disputato 21 partite con la Nazionale italiana, con cui ha partecipato a due Mondiali, nel 1950 e nel 1954, segnando in entrambe le edizioni: Pandolfini era il calciatore vivente più anziano ad essere andato in gol in un Mondiale.

Ha indossato anche le maglie di Inter, Spal e Empoli, quest’ultimo a fine carriera, per poi intraprendere proprio nel club toscano una breve esperienza di allenatore, tra il 1960 e il ‘62.



SPORTAL.IT | 29-01-2019 20:45