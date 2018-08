Il calcio piange Carlo Della Corna

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Carlo Della Corna. L'ex portiere di Udinese, Varese, Chieti, Perugia, Como, Pavia è morto a 66 anni dopo aver lottato per un anno contro una grave malattia.

In Friuli trascorse cinque stagioni, difendendo la porta bianconera in campionato per 118 partite: fu l'estremo difensore dell'Udinese della storica doppia promozione da C a A tra le tra le stagioni 1977-78 e 1979-80. "Alla Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze di Udinese Calcio", è la nota del club bianconero.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 15:20