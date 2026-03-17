Il calendario dei test estivi dell'Italvolley maschile: per De Giorgi doppio confronto con Turchia e Cuba

La FIPAV ha annunciato i 7 test estivi che disputerà l'Italia di De Giorgi tra VNL ed Europei. Il CT alle prese con tanti dubbi di convocazione, soprattutto nella prima fase.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Sarà un’estate a tutta quella della nazionale maschile di volley, con Fefè De Giorgi chiamato a riportare gli azzurri sul tetto d’Europa dopo la sconfitta patita in finale tre anni fa a Roma contro la Polonia. Un confronto che pare abbastanza scontato, con Francia, Turchia e Germania (più del Belgio) come possibili outsider, e che per l’Italia prevede un percorso che prima dovrà passare per la VNL, manifestazione che da quando è stata ideata (cioè dal 2018, in sostituzione della vetusta World League) ha visto la nazionale italiana salire sul podio soltanto lo scorso anno, battuta anche lì senza troppi fronzoli dalla Polonia.

Una prima parte d’estate molto sperimentale

La strada che porta alla prima week di VNL, in programma dal 10 giugno a Ottawa, in Canada, prevede tre test amichevoli. De Giorgi chiamerà tutta la truppa azzurra a partire dall’11 maggio al centro “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa a Roma, per poi spostare il 20 maggio a Cavalese, che ancora una volta è stato scelto come quartier generale azzurro in vista dei primi impegni ufficiali dell’estate.

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Plausibile l’idea che in quella fase mancheranno molti dei big più attesi: da Giannelli e Russo, impegnati con Perugia (nelle intenzioni) tanto nella corsa play-off per lo scudetto quanto per la riconferma sul trono della Champions (la final four è in programma il 16-17 maggio alla InAlpi Arena di Torino, e la Sir dovrà battere il Las Palmas di Juantorena nei quarti di finale per accedervi, cosa che ha già fatto due volte nel girone eliminatorio), così come sarà da vedere cosa ne sarà di Michieletto (fuori da fine gennaio per una frattura a una vertebra), Lavia (da poco tornato in campo), Galassi (alle prese con la riabilitazione post doppio intervento per rimuovere un tumore testicolare) e anche di Balaso, Bottolo e Gargiulo, con la Lube che è a una partita dalle semifinali scudetto e in corsa ancora in Champions.

E pure Romanò, che domani comincerà la sua corsa play-off con il Novyi Urengov contro il Novokuybyshevsk (chi vince andrà a sfidare nei quarti la testa di serie numero 1, cioè lo Zenit Kazan). Insomma, una nazionale tutta da comporre, con la possibilità di vedere tanti giovani talenti impiegati almeno nelle fasi iniziali di VNL.

Il calendario: a fine agosto le sfide con Cuba e Brasile

L’Italia disputerà tre test amichevoli a fine maggio: il 28 a Cavalese prima sfida con la Turchia, seguita nel fine settimana 30-31 dai test di Verona contro il Belgio e poi di Bergamo, di nuovo con la Turchia.

Dopo le prime due week di VNL, il 5 luglio amichevole a Trento contro l’Argentina (la rivincita dell’ottavo dell’ultimo mondiale), poi al termine della rassegna comincerà la preparazione verso EuroVolley (debutto il 10 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli) con altre tre partite: il BPER Test Match di Reggio Calabria contro Cuba (26 agosto) e la FIPAV Cup Men Elite di Messina contro Cuba (28 agosto) e Brasile (30 agosto).