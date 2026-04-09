Il calvario di Eddy Merckx, da più di un anno un'infezione lo costringe a continue operazioni: "I medici non sanno che fare"

Dal Belgio arrivano le parole non troppo rassicuranti di Eddy Merckx, che rischia di subire la settima operazione in 16 mesi a causa di un'infezione di cui non si conosce l'origine

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il mondo del ciclismo è in apprensione per le condizioni di salute di Eddy Merckx, 81 anni, costretto a tornare sotto i ferri per la settima volta negli ultimi due anni a causa di un’infezione all’anca che non ne vuol sapere di guarire. Un’infezione diretta conseguenza di una caduta in bicicletta avvenuta nel 2024, e che da allora ha costretto il “Cannibale” a un continuo andirivieni con cliniche ospedaliere e sale chirurgiche. Perché nel frattempo i dolori si sono fatti spesso lancinanti, tali da impedire all’ex corridore belga di presenziare anche alle tante gare che l’hanno reso immortale agli occhi degli appassionati.

Il calvario del “Cannibale”: settima operazione in vista

Merckx da una settimana si trova ricoverato in una struttura ospedaliera belga, dove i medici stanno tentando (sin qui senza successo) di porre rimedio a una situazione che col passare dei giorni appare sempre più complicata. Perché le cure antibiotiche alle quali è stato sottoposto non hanno dato i risultati sperati, e al di là di un miglioramento temporaneo dovuto all’utilizzo di specifici farmaci, il problema persiste senza dare tregua.

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“Onestamente ne comincio ad avere abbastanza”, ha detto Merckx al quotidiano locale Het Laatste Nieuws. “I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e purtroppo neppure gli antibiotici sin qui utilizzati sono serviti ad alleviare il fastidio e il dolore. Mi hanno già comunicato che servirà una settima operazione all’inizio della prossima settimana, e posso solo augurarmi che potrà rivelarsi risolutiva”.

La caduta che ha prodotto la via crucis in sala operatoria è datata fine 2024, quando Merckx scivolò su un passaggio a livello, procurandosi la frattura dell’anca. Da allora non è più salito su una bicicletta, ma soprattutto non è più riuscito a tornare alla vita di tutti i giorni. Ed è proprio questo che sta tenendo in ansia tutta la famiglia e milioni di appassionati.

Pogacar pronto a sferrare l’assalto al record di Monumento

L’equipe sanitaria che l’ha preso in cura ha lasciato trasparire un velo di preoccupazione. Al di là dei tentativi andati a vuoto per cercare di debellare il problema (e soprattutto individuarne l’origine e la causa), è la carta d’identità del “Cannibale” a generare un po’ d’ansia: a giugno saranno 81 le candeline da spegnere, e la speranza è che Eddy possa farlo senza più avvertire fastidi e dolore.

Peraltro in queste settimane l’attenzione riguardo alle sue imprese nelle classiche del Nord è al solito ai massimi livelli, con Tadej Pogacar che lo ha avvicinato nella speciale classifica delle Monumento conquistate (lo sloveno è a quota 12: Merckx è primatista a 19) e che anzi ha puntato deliberatamente un obiettivo che neppure il belga è mai riuscito a raggiungere, quello cioè di vincere tutte e 5 le principali classiche del ciclismo nello stesso anno. Alla Roubaix Tadej punta a fare una volta di più la storia, e magari saprà anche a chi dedicare l’eventuale vittoria.