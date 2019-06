Il Canada non tradisce: abbattuto il Camerun

Non tradisce il Canada, che inaugura i suoi Mondiali femminili battendo il Camerun. La partita contro le africane non è però particolarmente spettacolare: termina infatti 1-0, con gol decisivo segnato da Buchanan di testa sugli sviluppi di un corner. In precedenza Prince non aveva sfruttato un bell'assist di Beckie, ma poi aveva colpito anche un clamoroso palo.

Camerun pericoloso nella ripresa, ma Meffometou sbaglia tutto. E il Canada si porta già in testa nel Girone E, di cui è la favorita d'obbligo.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 00:11