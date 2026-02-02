La scelta dei tedofori di Milano Cortina ha sollevato diverse polemiche e discussioni: persino un animale scelto per portare la torcia olimpica

Il cane Chico è il primo tedoforo a quattro zampe delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: il video con la fiaccola olimpica, insieme allo slogan “La Fiamma della Vita”. Per chi non lo sapesse Chico è un cane maltipoo (incrocio tra maltese e barboncino), diventato una vera celebrità sui social grazie ai suoi video divertenti sulla quotidianità e alla sua grande popolarità online con milioni di follower su piattaforme come Instagram e TikTok. Proprio per questo suo seguito era stato scelto dagli organizzatori dei Giochi come Digital Ambassador, per raccontare lo spirito delle Olimpiadi con gli occhi di un animale. Insieme a lui a portare la torcia anche Francesco Taverna che si definisce il “papà umano” di Chico.

