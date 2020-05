Il canottaggio trova un po' di linfa

Il Consiglio FIC, durante la sessione in call conference presieduta da Giuseppe Abbagnale, ha stanziato la somma di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), approvandone la relativa spesa, per aiutare economicamente le Società remiere affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio. La somma, stanziata per agevolare la ripartenza dell’attività dei Sodalizi al termine del periodo di chiusura a causa della pandemia da Covid-19, sarà resa disponibile non appena la Segreteria Federale avrà emanato la normativa per accedervi.

"Ho recepito, e condiviso con il Consiglio, le richieste di aiuto pervenute dalle nostre Società – afferma il Presidente Abbagnale, che dice ancora – ed abbiamo messo a disposizione questa cifra che, di fatto, è un aiuto concreto per il ritorno alla normalità sportiva dei nostri Sodalizi. Questo aiuto federale potrà creare condizioni migliori per la riapertura di tutte le sedi sociali, e gli impianti sportivi, e consentire il ritorno alla pratica del canottaggio".

SPORTAL.IT | 09-05-2020 18:42