Il capitano fa tremare il Napoli

Il Napoli rischia di perdere gran parte della squadra che ha conteso lo scudetto alla Juventus, raggiungendo lo storico record di 91 punti in campionato, ma chiudendo la stagione con nessun titolo conquistato. Dopo le voci che vorrebbero Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, oltre all'allenatore Maurizio Sarri, lontani dal club partenopeo nella prossima stagione, ora anche il capitano Marek Hamsik ha scioccato i tifosi azzurri. Il centrocampista slovacco ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose riguardo al suo futuro al portale slovacco Pravda.

"Ho dato tutto me stesso a Napoli, forse il mio percorso è giunto alla fine – ha detto il calciatore azzurro – Mi piacerebbe provare una nuova esperienza, quest’anno c’era la sensazione di poter vincere lo scudetto, c’è delusione per non esserci riusciti. I nostri tifosi lo avrebbero meritato". Frasi importanti e pesanti quelle del capitano del Napoli, che confermano le parole rilasciate dal padre dello slovacco: "Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 milioni annui. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà al procuratore".

L'ipotesi della Cina non è però la preferita di Hamsik, che è convinto non sia ancora arrivato il momento per lasciare il calcio europeo. Il centrocampista classe 1987 gradirebbe invece una nuova esperienza in Premier League, mentre è molto improbabile che possa trasferirsi in un altro club italiano. La mancata conquista del tanto desiderato scudetto ha distrutto il morale dell'ambiente napoletano, che ora si dovrà preparare ad un'estate che potrebbe portare ad un rivoluzionamento della rosa.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 15:30