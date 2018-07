Il Carpi ringrazia il Napoli

A Radio Crc è intervenuto Stefano Stefanelli, direttore generale del Carpi.

"Quelle di Tutino e Machach sono operazioni importantissime perché sono entrati nella nostra famiglia due calciatori importanti e starà a noi metterli nella condizione di esprimersi al meglio – ha detto -. Possono elevare il tasso tecnico del Carpi e ringraziamo il Napoli per aver riposto in noi fiducia e per averci scelto. Cercheremo di valorizzare al meglio il materiale per poi far spiccare ad entrambi il volo verso le categorie che meritano. Tutino ha qualità fisiche e tecniche, si sta completando e ormai va considerato un attaccante centrale più che un esterno".

"Il nostro obiettivo è la salvezza e poi vogliamo valorizzare i giovani in rosa. Sarà un campionato difficile perché ci sono corazzate importanti e non dovremo mai abbassare la guardia. Puntiamo quindi alla salvezza poi se arriverà qualcosa di meglio ben venga" ha aggiunto Stefanelli.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 23-07-2018 13:30