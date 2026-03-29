Il Catania avvia al meglio l'era Viali, la Salernitana è crollata, a rischio anche terzo posto

Dalla manita della Triestina al crollo campano, cambia la geografia della classifica. Torres in crescita, mentre nel girone C gli equilibri restano apertissimi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Catania continua a restare protagonista nel girone C, con il successo di misura sul campo del Latina. A prendersi la scena però è soprattutto il crollo pesante della Salernitana, travolta con cinque gol dal Potenza. Un risultato che riapre scenari importanti anche nella corsa al terzo posto. Nel resto della Serie C, non mancano sorprese, goleade e segnali importanti in chiave salvezza e playoff.

Ecco il quadro completo della quintultima giornata, girone per girone.

Girone A: Triestina d’orgoglio, bagarre playoff e salvezza

Nel girone A spicca la clamorosa vittoria della Triestina, che nonostante la retrocessione travolge 5-0 la Virtus Verona. Un successo d’orgoglio che complica la situazione degli avversari, ora a rischio retrocessione diretta. In zona playoff, il Renate rilancia le proprie ambizioni battendo 3-1 il Novara e interrompendo una lunga striscia positiva. Pareggi importanti per Lumezzane e AlbinoLeffe, mentre l’Arzignano firma un colpo pesante in rimonta contro la Dolomiti Bellunesi. In coda, vittorie pesanti per Ospitaletto e Pergolettese, decisive nella corsa alla salvezza.

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Ecco i risultati:

Lumezzane-AlbinoLeffe 1-1 Giannini (A) al 34’, Monachello (L) al 48’ s.t.

Ospitaletto-Gianab Galeandro (G) al 2’, Ievoli (O) all’8’ p.t.; Gobbi (O) al 18’ , Galeandro (G) al 19’, Gobbi (O) su rigore al 34’ s.t

Alcione-Pro Vercelli 1-1 Plescia (A) su rigore al 37’p.t., Comi (P) su rigore al 45’ s.t.

Dolomiti Bellunesi-Arzignano 1-2 Cossalter (DB) al 45’ p.t; Bernardi (A) al 20’, Minesso (A) al 46’ s.t.

Pergolettese-Pro Patria 2-1 Careccia (P) al 27’ p.t.; Citterio (PP) al 44’ e Aidoo (PP) al 47’ s.t.

Renate-Novara 3-1 Calì (R) su rigore al 15’, Lanini (N) al 25’ p.t.; Ekuban (R) al 9’, Bonetti (R) al 24’ s.t.

Triestina-Virtus Verona 5-0 Jonsson al 32’, D’Urso su rigore al 52’ p.t.; Vertainen al 10’, Kljajic al 34’, Begheldo al 46’ s.t.

Girone B: Torres in fiducia, tripletta decisiva

Nel girone B pochi match ma indicazioni chiare, soprattutto per la lotta salvezza. La Torres supera 3-1 il Livorno grazie a una straordinaria tripletta di Lorenzo Di Stefano in appena 16 minuti. Un successo che rappresenta il quinto risultato utile consecutivo per la squadra sarda. Gli amaranto, invece, continuano a vivere un momento difficile e non trova la vittoria da oltre un mese. La corsa per evitare la retrocessione resta apertissima e ricca di tensione.

Il risultato:

Torres-Livorno 3-1 Di Stefano (T) al 7’, al 14’, al 16’ p.t.; Di Carmine (L) al 18’ s.t. su rigore

Girone C: Catania protagonista, ma la Salernitana crolla

Nel girone C il Latina cade 0-1 contro il Catania nel primo successo della gestione Viali per gli etnei. Per la squadra laziale non è certamente il miglior biglietto da visita in vista della finale di ritorno di Coppa Italia contro il Potenza. Proprio il Potenza firma l’impresa più clamorosa, travolgendo 5-2 la Salernitana con una prestazione dominante. La squadra campana paga gravi problemi difensivi e incassa una sconfitta pesantissima anche sul piano mentale. Un ko che riapre la corsa alle posizioni di vertice e mette a rischio anche il terzo posto, cambiando gli equilibri del girone.

I risultati:

Latina-Catania 0-1 Bruzzaniti al 21’ s.t.

Potenza-Salernitana 5-2 Felippe (P) al 3’, Lescano (S) al 9’, Tascone (S) al 19’, Schimmenti (P) al 25’, Kirwan (P) al 29’ p.t.; Selleri (P) al 46’, Siatounis (P) al 50’ s.t.