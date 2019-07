Il Catania sceglie Camplone

Il Catania ha scelto il nome dell’allenatore cui affidare il nuovo tentativo di lasciare la Serie C.

Dopo l’esonero di Andrea Sottil il prescelto è Andrea Camplone. Il tecnico pescarese ha sottoscritto un contratto di durata annuale, con diritto di opzione a favore del club siciliano per la stagione 2020/21. Camplone torna in panchina dopo essere stato fermo nelle ultime due stagioni. L’ultima esperienza risale al settembre 2017 alla guida del Cesena.

L’ex difensore, che ha conquistato una promozione in Serie B con il Perugia per effetto del primo posto nel girone B della Prima Divisione Lega Pro 2013-14, ha vissuto le principali esperienze professionali con lo stesso club umbro e con il Bari, condotti rispettivamente nel 2015 e nel 2016 ai playoff per la promozione in A.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 23:33