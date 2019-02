Il Catania silura Sottil

La sconfitta contro la Viterbese è costata il posto all’allenatore del Catania Andrea Sottil.

Nella mattinata di lunedì il club siciliano ha comunicato la decisione ufficiale sul tecnico torinese: "Il Calcio Catania comunica di aver sollevato il signor Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, con un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. Nelle prossime ore sarà resa nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra".

Sottil, che del Catania è stato giocatore tra il 2005 e il 2008 vivendo da protagonista nel 2006 il ritorno in Serie A dopo 23 anni, era stato scelto in estate dall’ad Lo Monaco per ritentare la scalata alla Serie B, fallita nelle ultime tre stagioni. Il Catania occupa il quarto posto nel girone C, distante 14 punti dalla capolista Juve Stabia.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 12:10