Il Catanzaro (serie C, girone C) ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico Gaetano Auteri e l’allenatore in seconda Loreno Cassia. “Il presidente Floriano Noto ringrazia i due tecnici per l’impegno, la serietà e la professionalità messi a disposizione del club” si legge nella nota del sodalizio calabrese.

Nell’ultimo turno di campionato il Catanzaro ha perso in casa per 0-2 con il Potenza subendo una rete per tempo.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 14:01