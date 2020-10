MotoGp, Viñales stufo: "Chiedete a Meregalli"

Il settimo posto nel Gp di Teruel di MotoGp non può soddisfare Maverick Viñales, che in conferenza stampa si è lamentato con Yamaha per i continui alti e bassi della M1: “Chiedetelo a Meregalli, io non ho spiegazioni. Apro il gaso nello stesso punto in prova e in gara… Dobbiamo essere più intelligenti”.

“Alcune cose gliele avevo anticipate a Sepang, come pilota devo dare le mie opinioni. In ogni caso il campionato è vivo, ma siamo incostanti e il finale sarà una lotteria per noi. Preghiamo che a Valencia la moto voli. Se avremo aderenza volerà”.

“La Suzuki è a un altro livello, al momento dobbiamo solo sopravvivere e fare il massimo che possiamo”.

