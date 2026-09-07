Juventus, Locatelli si infortuna e finisce nel mirino dei tifosi: la diagnosi e i tempi di recupero

Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio dopo la sfida contro il Milan, potrebbe dover ricorrere all'operazione: nel frattempo il web si divide sul suo ruolo in bianconero

Tre giornate e già tanti pezzi persi. Tutti, per ironia della sorte, nella stessa zona di campo, quella che viene da tutti gli addetti ai lavori considerata la meno attrezzata. Non c’è pace per il centrocampo della Juventus.

Juventus, allarme Locatelli

L’ultimo campanello d’allarme in casa Juventus porta il nome di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è uscito dalla sfida contro il Milan con un dolore al ginocchio che, nelle ore successive alla partita, anziché diminuire è aumentato. Al risveglio il fastidio si è fatto più intenso, tanto da far scattare i primi accertamenti. Il timore è che possa esserci un problema al menisco e, di conseguenza, anche la possibilità di un nuovo intervento chirurgico.

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Locatelli, rischio operazione

Per Locatelli saranno decisive le prossime valutazioni mediche. Prima di prendere qualsiasi decisione, lo staff sanitario della Juventus vuole infatti capire l’entità dell’infortunio e stabilire il percorso migliore. L’obiettivo è scongiurare, se possibile, l’ipotesi dell’operazione: in alternativa, il giocatore potrebbe essere sottoposto a una terapia conservativa, con tempi di recupero da valutare in base alla risposta del ginocchio.

Yildiz e Thuram, destini comuni

La situazione assume contorni ancora più delicati considerando il momento vissuto dall’infermeria bianconera. Locatelli rischia infatti di aggiungersi a Kenan Yildiz e Khéphren Thuram, entrambi operati la scorsa settimana. Il turco è stato sottoposto a un intervento al quinto metatarso del piede sinistro e dovrebbe rimanere fuori fino alla fine di novembre. Thuram, invece, è finito sotto i ferri a Lione per un’operazione in artroscopia al ginocchio: per lui il 2026 è praticamente terminato, con il rientro previsto soltanto nel 2027.

Juventus, allarme a centrocampo

Contro il Milan la Juventus si è presentata con ben sette indisponibili. Oltre a Yildiz e Thuram, non erano stati convocati Weston McKennie, Pape Matar Sarr, Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator e Juan Cabal. Un’emergenza che Luciano Spalletti spera almeno in parte di ridimensionare in vista della trasferta di Reggio Emilia, in programma il 13 settembre. Alla Continassa si punta infatti al recupero di tre giocatori. Cambiaso non ha superato l’ultimo provino, ma filtra comunque ottimismo sulla possibilità di rivederlo presto in gruppo. Un pizzico di cautela in più accompagna invece la situazione di McKennie, anche se la fiducia per il suo rientro è in crescita. Sensazioni simili arrivano sul fronte Pape Matar Sarr, anche lui candidato a tornare a disposizione.

Locatelli nel mirino dei tifosi

Manuel Locatelli è inoltre finito nel mirino del web per le prestazioni offerte in quest’avvio di stagione. Per molti tifosi infatti il suo ruolo centrale nella Juventus rappresenta un limite per la formazione bianconera. Come sostiene Beppe: “Una riserva non di più, come mezza squadra. E renderebbero molto di più da riserve questi giocatori. Peccato che mancano i titolari da Juventus”. Giorginho annuncia: “Da juventino dico… è una buona riserva, ma non un titolare….da serie b mi sembra esagerato”. Fabio aggiunge: “Basta guardare come difende sul gol preso e capisci che non se ne può più“.

Juventus, bufera su Locatelli

Qualcuno invece non è d’accordo come anymore: “Intanto lui sta lì percorre di media 11 km a partita va a chiudere, cerca sempre una soluzione, si prende la merda dei giornalisti, provateci a giocare una partita di calcio, poi magari lo criticate”. Allo stesso modo Stefano: “Ieri sera a centrocampo era l’unico che dava ordine e passaggi utili per far ripartire la manovra. Far passare per un’incapace Locatelli è da ignoranti. In Italia ogni tanto bisogna prendere uno di mira e massacrarlo”. Antonio invece concorda: “Stai offendendo i giocatori della serie B questo è da terza categoria“.