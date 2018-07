Il Cesena non ammaina la propria bandiera

Le speranze di restare nel panorama professionistico sono ormai al lumicino. Dopo settimane convulse trascorse a cercare di evitare il fallimento, il Cesena è a un passo dal dire addio al professionismo dopo 78 anni di storia tra A, B e C. Nonostante il presidente Lugaresi non abbia mai fatto mancare la fiducia nelle ultime settimane, le istituzioni cittadine si sono già mosse per provare a far ripartire il club dalla D. La strada è ovviamente lunga, ma un punto di partenza già c’è.

Si tratta di Emmanuel Cascione, che in un’intervista rilasciata a 'Teleromagna 24' si è detto pronto a seguire il Cavalluccio anche nelle categorie inferiori: “Credo che il destino sia segnato. Fino a febbraio non ci sono stati problemi coi pagamenti, poi a maggio è precipitato tutto ed è sotto gli occhi di tutti quanto accaduto. Se dovesse arrivare una nuova chiamata dal Cesena io non mi tirerei indietro, per il nuovo Cesena farei un'eccezione e non mi importerebbe di giocare in Serie D” ha detto il centrocampista calabrese.

Cascione, classe '83, è arrivato a Cesena nell’estate 2013 dal Pescara: con la maglia bianconera ha ottenuto subito una promozione in A, con gol nella finale playoff a Latina.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 17:15