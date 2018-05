Il Cesena si tiene Castori

Otto giorni dopo aver conquistato una salvezza sofferta quanto preziosa, Fabrizio Castori è stato confermato alla guida del Cesena.

Il club romagnolo presieduto da Giorgio Lugaresi, che ha già tranquillizzato in merito al futuro del club nonostante la delicata situazione societaria, ha infatti prolungato per altri due anni il contratto dell’allenatore marchigiano, che lo scorso 1° ottobre era subentrato ad Andrea Camplone, raccogliendo la squadra in ultima posizione e firmando fino al termine della stagione, con opzione in caso di permanenza in categoria.

Insieme a Castori resta anche lo staff tecnico al completo, eccetto il preparatore Carlo Pescosolido, che ha declinato la proposta per motivi personali.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 18:45