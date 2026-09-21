Primo punto stagionale per il club di Liga Hypermotion noto per aver sensibilizzato tutti sul dramma umanitario per la vicenda migranti: in pieno recupero il gol dell'1-1

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E’ finita con il tecnico José Juan Romero e tanti giocatori del Ceuta che sono scoppiati in lacrime sul campo del Murube. Il gol di Carlos Hernandez, nativo proprio di Ceuta, al 100′ della gara interna con il Real Valladolid ha regalato il primo punto stagionale (dopo 5 ko di fila) al club di Liga Hypermotion che si è messo in evidenza per le iniziative tese a ricordare a tutti il dramma umanitario per la vicenda migranti che sta vivendo la città. E’ finita 1-1 con la rete del pari in pieno recupero: lo stadio Murube è esploso di gioia, e il Valladolid ha avuto a malapena il tempo di riprendere il gioco. Poi sono arrivate le corse, gli abbracci, i giocatori esausti e le lacrime.

Il dominio iniziale del Valladolid

Il Valladolid ha gestito meglio la partita praticamente fin dall’inizio, ha gradualmente guadagnato terreno e creato pericoli ben maggiori. Luis Chacón ha avuto la prima grande occasione, e Guille Vallejo ha risposto con una parata strepitosa. L’attaccante è stato una spina nel fianco per tutto il primo tempo, lavorando sodo e creando occasioni. Gli ospiti hanno colpito anche un palo ma il primo tempo si è chiuso senza reti. Nella ripresa Romero ha effettuato dei cambi all’intervallo, inserendo Toni Abad e Bodiger, e la sua squadra è tornata in campo con rinnovata intensità. Okoro ha avviato una buona azione offensiva conclusasi con un tiro di Abad parato da Aceves, ma proprio quando il Ceuta stava esercitando la massima pressione, Valladolid si è fatto avanti con Ponceau, che è avanzato sulla sinistra e ha crossato per Juan Latasa che di testa ha messo in rete.

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La svolta della gara

Il Valladolid avrebbe potuto chiudere la partita all’80’ con un contropiede di Chacón, che Okoro è riuscito a sventare proprio mentre l’attaccante si trovava a tu per tu con Guille Vallejo. Il secondo cartellino giallo di Balboa ha però sbloccato la partita a circa dieci minuti dalla fine: il Ceuta ha colto l’occasione, anche se la superiorità numerica è durata poco: anche Sadik è stato espulso. Dieci contro dieci. Il Ceuta attacca, colpisce una traversa con Gonzalez José Juan siporta le mani alla testa. Sembrava il capitolo finale di un altro pomeriggio disastroso ma all’ultimo secondo dell’infinito recupero Toni Abad ha crossato, Escobar ha deviato la palla di testa ed Hernandez ha infilato il pallone nell’angolino destro di Aceves.

Le lacrime finali

Un enorme sollievo per il Ceuta, reduce da cinque sconfitte, con otto giocatori assenti e una prestazione impossibile da separare dai problemi extra-campo. Il pareggio non cancella nulla di tutto ciò e la squadra del Ceuta rimane senza vittorie, ma le lacrime di José Juan sono state strazianti e hanno dimostrato quanto avesse bisogno di un gesto del genere.