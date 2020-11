Il Chelsea annuncia la nuova partnership con Weibo

Il mercato asiatico, e la Cina in particolare, sono un target molto importante per i club calcistici europei. La possibilità di attirare nuovi fan e fidelizzare quelli già esistenti è considerata una mission importante per i top club del Vecchio Continente.

Nelle scorse settimane Social Media Soccer ha analizzato gli sviluppi del mercato calcistico asiatico grazie al report di Ganassa, partner di Social Media Soccer per le attività di social media e digital marketing in Asia.

Abbiamo inoltre evidenziato le preferenze dei tifosi cinesi nei confronti delle squadre europee e il Chelsea rientra nella Top9 oggetto di analisi.

La partnership tra il Chelsea e Weibo rappresenta un enorme passo avanti per i Blues nell’ottica di accrescere la fanbase e connettersi con i tifosi presenti in Cina. Come è risaputo, infatti, Weibo rappresenta il social network di riferimento per i cinesi, non avendo possibilità di accesso ad alcuni dei “classici” canali digitali presenti in Europa.

Come parte della partnership, i Blues utilizzeranno la piattaforma per fornire nuovi ed esclusivi contenuti ai milioni di tifosi presenti in Cina.

Grande soddisfazione trapela dal club di Abramovich per la conclusione di questo accordo.

L’amministratore delegato del Chelsea, Guy Laurence, ha dichiarato: “La fornitura di contenuti di alta qualità e rapidi da commercializzare e l’avvicinamento dei nostri tifosi cinesi al club sono due obiettivi chiave della strategia del Chelsea in Cina. Grazie a questa partnership strategica con Weibo, saremo in grado di far crescere la nostra offerta di contenuti originali e specifici per la Cina in tutto il paese. Il Chelsea – continua Laurence – è un club innovativo e digitale, sempre alla ricerca di nuovi modi per colmare il divario con i nostri tifosi cinesi e per avvicinarne di nuovi. La scorsa stagione il Chelsea è stato il club di calcio in più rapida crescita sui social media in Cina, e questa stagione continueremo a crescere, e siamo sicuri che questa partnership con Weibo contribuirà a sostenere questa missione”.

Anche Zhan Sheng, direttore generale di Sina Sports (piattaforma cinese per lo sport digitale collegata a Weibo), è intervenuto: “E’ per me un grande onore guidare Weibo nella costruzione di una stretta collaborazione strategica con il Chelsea, uno dei club più prestigiosi della Premier League inglese. Le aree chiave della nostra attenzione per il futuro saranno la fornitura di formati di contenuti multimediali su misura, la gestione di comunità di tifosi, così come nuovi e aggiornati modelli di commercializzazione”.

“Weibo – aggiunge Sheng – ha continuato ad aumentare i suoi investimenti e il suo supporto nell’industria sportiva. Abbiamo formato un ecosistema completo che collega le organizzazioni di eventi, i club, gli atleti, i media e i principali opinion leader. Si tratta di uno stile unico di comunicazione sui social media di Weibo che fornirà al Chelsea la piattaforma per aumentare la partecipazione dei tifosi e la monetizzazione commerciale”.

La Cina è un mercato internazionale prioritario per il Chelsea che sarà quindi la prima società calcistica europea a produrre uno show locale pre-partita in studio direttamente sul territorio e specifico per i tifosi cinesi.

Il Chelsea ha attualmente oltre otto milioni di follower su Weibo, e la scorsa stagione è stato il club calcistico europeo che ha ottenuto la crescita maggiore sul social network cinese. Grazie a questo nuovo accordo i Blues, dunque, mirano a rafforzare la loro presenza operando direttamente sul territorio e cercando di acquisire un vantaggio competitivo nei confronti degli altri club europei.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2020 09:54