Il Chelsea gela la Juventus, si allontana un grande ritorno

Il mercato della Juventus è partito dagli acquisti di Mattia Perin e Emre Can. Due affari sul piano tecnico e non solo, visto il modesto esborso che ha richiesto l’acquisto del portiere dal Genoa e visto che il centrocampista tedesco è arrivato a Torino a costo zero. L’estate è però ancora lunga e, probabilmente dopo la fine del Mondiale, sorprese importanti potrebbero arrivare in particolare dall’attacco. Se infatti la cessione di Pjanic, sogno del Barcellona, sembra sventata dalla volontà del club bianconero di prolungare e adeguare il contratto del bosniaco, il destino di Paulo Dybala e soprattutto Gonzalo Higuain è tutto da scrivere. I due argentini non stanno vivendo un Mondiale da protagonista, ma già prima della partenza per la Russia il rapporto tra il Pipita e l’ambiente bianconero sembrava essersi incrinato.

Di offerte ufficiali comunque non ne sono ancora pervenute presso la sede della Juventus, ma qualcosa potrebbe accadere quando Maurizio Sarri diventerà ufficialmente l’allenatore del Chelsea. Il feeling tra il centravanti argentino e l’ex allenatore del Napoli è consolidato, tuttavia la trattativa per l'approdo di Higuain a Londra si annuncia in salita dal momento che i blues avrebbero deciso di dirottare altrove Alvaro Morata, uno degli obiettivi della Juventus per l’eventuale sostituzione dell’argentino, nonché la teorica pedina di scambio che il Chelsea aveva a disposizione per abbassare il prezzo del cartellino di Higuain, che non lascerebbe Torino per meno di 55 milioni per evitare una minusvalenza. Secondo quanto riporta il 'Daily Mail', infatti, il Chelsea starebbe trattando un altro scambio con Morata protagonista: il centravanti spagnolo sarebbe diretto verso il Borussia Dortmund per permettere agli inglesi di arrivare al giovane attaccante americano di origini croate Christian Pulisic, gioiello classe ‘98 del club tedesco già nel mirino di tutti i top club europei.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 22:35