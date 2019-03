Il Chelsea passeggia. Arsenal affondato

Serata di Europa League con molte reti, anche spettacolari, e qualche risultato a sopresa.

Nelle gare delle 18.55 da evidenziare il crollo dell’Arsenal, che cade per 3-1 sul campo del Rennes dopo essere passata in vantaggio con un gol fortunoso di Iwobi.

A condizionare la gara degli uomini di Emery è l’espulsione per doppio giallo dell’ex Milan Sokratis. Dalla punizione seguente Bourigeaud si inventa un eurogol con un tiro di controbalzo dal limite. Nella ripresa i francesi ribaltano il risultato con l’autorete di Monreal e il gol di Sarr.

Pareggio in casa per il Siviglia per 2-2 con gli spagnoli che si fanno raggiungere per ben due volte dallo Slavia Praga.

Vittoria importante a San Pietroburgo contro lo Zenit per il Villarreal che passa per 3-1 e vede i quarti di finale.

Traguardo più difficile da raggiungere per il Benfica che esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta contro la Dinamo Zagabria.

Alle 21 passeggia il Chelsea che strapazza la Dinamo Kiev per 3-0, anche senza Higuain, sostituito da Giroud.

La squadra di Sarri chiude in vantaggio la prima frazione grazie al gol di Pedro. Nella ripresa Willian e Hudson-Odoi fissano il risultato.

Il Valencia dopo un primo di alto livello chiuso sul 2-0 grazie alla doppietta di Rodrigo, che manca l’occasione per il tris subisce la rete nella ripresa del Krasnodar, che mette a segno al 63esimo con Claesson il gol che tiene apertissima la qualificazione per i quarti di finale.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 23:45