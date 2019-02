Il Chelsea pensa già a scaricare Higuain

L’avventura al Chelsea di Gonzalo Higuain non è iniziata nel migliore dei modi. Tra un ambientamento difficile e il momento sofferto della squadra, 'il Pipita' continua a soffrire come e più rispetto alla parte finale dell’esperienza milanista.

Un problema non di poco conto per un giocatore che a Londra è arrivato con la formula del prestito e che quindi dovrebbe guadagnarsi la conferma sul campo. Come se non bastasse, la possibile mancata permanenza in panchina di Maurizio Sarri rischia di giocare un ruolo importante per il futuro dell’argentino, che potrebbe anche tornare clamorosamente alla Juventus.

A tal proposito dalla Germania, precisamente dalla 'Bild', si riporta la notizia dell’interessamento del Chelsea per Luka Jovic, attaccante serbo classe '97 rivelazione della Bundesliga, in forza all’Eintracht Francoforte.

A rendere possibile l’affare i buoni rapporti tra il Chelsea e l’agente del giocatore, Fali Ramadani, ma il costo del cartellino, valutato 45 milioni, potrebbe rallentare l'eventuale trattativa.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 17:55