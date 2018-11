Il Chelsea resta al palo

Maurizio Sarri stabilisce il record d'imbattibilità per un allenatore all'esordio in Premier League (12 partite) ma non ride: il suo Chelsea non va oltre un deludente 0-0 in casa contro l'Everton.

I londinesi dominano il match ma sono poco incisivi in attacco: Morata non è brillante, e le azioni più pericolose arrivano da Marcos Alonso, che colpisce il palo nella ripresa. In classifica il Chelsea sale a quota 28, ma viene staccato dal Liverpool, ora secondo a +2 da Hazard e compagni.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 18:20