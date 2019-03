Il Chelsea ricade, Sarri trema

Tornano a soffiare venti minacciosi sulla panchina di Maurizio Sarri. Il Chelsea ha infatti perso 2-0 sul campo dell’Everton nella 31a giornata di Premier League.

Sconfitta senza appello per i londinesi, pericolosi solo con Higuain (palo interno) e piegati nella ripresa dai gol di Richarlison e Sigurdsson, dopo che lo stesso islandese aveva fallito un rigore.

Si fa quindi in salita la rincorsa del Chelsea a un posto in Champions League: la squadra di Sarri occupa infatti il sesto posto, distaccata di un punto dal Manchester United e di tre dall’Arsenal.

In vetta è tornato il Liverpool: 2-1 al Fulham e sorpasso al Manchester City, che ha però una partita in meno non avendo giocato il derby con lo United, impegnato in FA Cup.



SPORTAL.IT | 17-03-2019 20:50