Il Chelsea rimonta, Sarri contestato

Quando vincere non basta. Il Chelsea la spunta in rimonta per 2-1 nei minuti finali a Cardiff, ma il risultato non placa la contestazione dei tifosi nei confronti di Maurizio Sarri. I Blues, sotto a fine primo tempo per un gol di Camarasa, la ribaltano nel finale grazie ad Azpilicueta, a segno a sei dalla fine, e di Loftus-Cheek al 91'.

Tre punti d’oro nella corsa a un posto per la prossima Champions League, ma che non soddisfano i tifosi, molto duri sui social durante e dopo la partita in particolare verso l’ala "italiana" della squadra, ovvero Jorginho e Higuain, tra i peggiori, e lo stesso Sarri, del quale viene invocato l’esonero.



SPORTAL.IT | 31-03-2019 17:30