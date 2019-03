Il Chelsea taglia Higuain. E Sarri viene boicottato dai tifosi

Situazione sempre più complicata al Chelsea per Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. L'ex allenatore del Napoli è apertamente contestato dai tifosi dopo l'ultima sconfitta contro l'Everton, e i supporters dei Blues per protesta sono pronti a dare vita a un'iniziativa senza precedenti. Secondo quanto riporta il Daily Mail, circa 400 abbonati, ma potrebbero essere di più nei prossimi giorni, hanno deciso di mettere in vendita i propri posti per le prossime partite del Chelsea, boicottando così il tecnico toscano e la squadra. I cori pesanti nei confronti di Sarri e del suo gioco (soprannominato 'Sarri-ball') si moltiplicano durante ogni match allo Stamford Bridge, e già nelle ultime partite si erano visti diversi vuoti nell'impianto di solito gremito ad ogni weekend.

Ma Sarri deve far fronte anche e soprattutto ad una crisi interna: il malcontento della squadra nei confronti di Higuain. Tra i più furiosi c'è Giroud, che con l'arrivo del Pipita si accomoda spesso in panchina: "Al Chelsea vivo una situazione non semplice da accettare, ho l’impressione che da gennaio non ci sia competizione – ha dichiarato a RTL -. So che giocherò solo in Europa League e provo a dare il meglio di me in quella competizione. Non avrei problemi ad accettare una squadra di livello inferiore rispetto al Chelsea con la possibilità di giocare di più. Ritorno in Francia? Può darsi, è una possibilità".

Ma in estate Higuain potrebbe tornare alla Juve: secondo il Daily Mirror, il Chelsea è pronto a tagliare l'attaccante argentino, rinunciando alla possibilità di estendere il prestito di altri 12 mesi, e all'opzione di riscattarlo. L'ex rossonero non ha convinto il club inglese, pronto a farne a meno nonostante il possibile blocco del mercato. E il ritorno di Higuain tra pochi mesi potrebbe complicare i piani di mercato di Paratici e della Juventus.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 12:00